Трамп вырывается вперед. Сводки предвыборной гонки в США

Дональд Трамп вырвался вперед сразу на 3 процента. Таковы результаты финального предвыборного опроса Daily Mail. До этого кандидаты шли практически вровень. Злую шутку с Камалой Харрис сыграло заявление действующего президента, который назвал мусором сторонников республиканца. То есть половину американцев. Трамп не упустил такой шанс и использовал оплошность Байдена в своей предвыборной кампании. Ну а сам глава Белого дома дал новый повод для разговоров о своей персоне.

Репортаж Лилии Акиньшиной.