Мишустин рассказал о поправках к проекту бюджета

Рабочие места участников спецоперации будут сохраняться на весь период их службы, как и гарантии членам их семей. О поправках в трудовое законодательство сообщил на заседании правительства глава кабмина Михаил Мишустин.

Ранее такая мера действовала только в течении года. Но теперь у бойцов есть стопроцентная уверенность, что они смогут сразу вернуться к профессиональной деятельности.

Еще один вопрос - поддержка промышленности. Речь шла о компаниях, которые выпускают для высокотехнологичных отраслей металлы. Для таких производителей будет действовать единая ставка по налогу на добычу полезных ископаемых в 6%.

Обсудили и поправки в проект федерального бюджета на ближайшие три года.