Мишустин рассказал о поправках к проекту бюджета

Рабочие места участников спецоперации будут сохраняться на весь период их службы, как и гарантии членам их семей. О поправках в трудовое законодательство сообщил на заседании правительства глава кабмина Михаил Мишустин.
Ранее такая мера действовала только в течении года. Но теперь у бойцов есть стопроцентная уверенность, что они смогут сразу вернуться к профессиональной деятельности.
Еще один вопрос - поддержка промышленности. Речь шла о компаниях, которые выпускают для высокотехнологичных отраслей металлы. Для таких производителей будет действовать единая ставка по налогу на добычу полезных ископаемых в 6%.
Обсудили и поправки в проект федерального бюджета на ближайшие три года.
"Минфином с участием ведомств подготовлены поправки, которые мы направим ко второму чтению. Их условно можно разделить на несколько частей. Первая связана с распределением уже зарезервированных в бюджете средств на реализацию поручений главы государства и правительства. Дополнительные ресурсы предлагается выделить на образование, науку и агропромышленный комплекс, на развитие социальной и технологической сфер, а также на помощь нашим регионам. Вторая часть поправок касается финансирования национальных проектов. При этом основные показатели федерального бюджета - общие суммы доходов и расходов - останутся неизменными", - объяснил Мишустин.