Сотрудники МЧС завершили аварийно-спасательную операцию в Черкесске

В шесть утра раздался взрыв. В Черкесске уверяют, что его было слышно во всем городе. Пока к месту ЧП выдвигалась специальная техника, сотрудники МЧС из окон соседнего, стоящего перпендикулярно дома перекинули лестницу и начали обследовать место взрыва, чтобы как можно быстрее найти выживших.

Дом, в котором прогремел взрыв, - 1981 года постройки. Кирпичный. Всего два подъезда и двадцать девять квартир на пяти этажах. По предварительным данным - взорвался бытовой газ в трехкомнатной квартире на последнем этаже, в результате чего рухнула крыша дома и оказалась разрушенной квартира на четвертом этаже.

Антон Шахбазян, заместителя начальника Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике: "Решением мэрии муниципального образования введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Организована комиссия по оценке ущерба. Эвакуирован 51 человек. Развернут пункт временного размещения".

Как рассказали местные жители, в квартире, где взорвался газ, проживала женщина, предположительно, страдающая психическим заболеванием. Ее все звали бабушка Алла. Она ругалась с соседями и к себе никого не пускала: ни сотрудников полиции, ни газовой службы.

Карина Бекижева, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике: "Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Следователи и криминалисты республиканского управления СК продолжают работать на месте происшествия, производится его осмотр, изымаются следы, имеющие доказательные значения для дела".

Обломки кирпичей спасатели разбирали вручную. Бетонные плиты межэтажных перекрытий осторожно поднимали краном. По предварительным оценкам специалистов, существует реальная угроза обрушения части здания.

В результате взрыва погибли пять человек. Пострадавших, в том числе мужчину, который шел по улице и его завалило кирпичами, развезли по городским больницам. Спасательная операция завершена.

Динара Камурзаева, министр здравоохранения КЧР: "Четыре человека доставлены в карачаево-черкесскую республиканскую клиническую больницу. Троим оказана медицинская помощь на уровне приемного отделения. Один пациент находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Для окончательного разбора завалов привлечены более двухсот спасателей и работников коммунальных служб, полсотни единиц специальной техники. Как уже заявили республиканские власти, семьи погибших получат помощь по одному миллиону рублей. Пострадавшие - по триста тысяч.