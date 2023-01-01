Дочь Якубовича в странном виде сняли в московском метро

Дочь Леонида Якубовича Варвара яркий пример золотой молодежи, которая о своем статусе не кричит на каждом углу. Девушка ведет закрытый образ жизни, она почти никогда не посещает светских мероприятий, не дает интервью и не снимается на телевидении. Кроме того, Варвара Видо не пользуется известностью отца и не пытается за его счет "раскрутиться".

Наоборот, Варвара старается обходится без помощи влиятельного родителя. Несмотря на то, что закончила МГИМО с красным дипломом, она не пошла по стопам Леонида Якубовича и с телевидением жизнь не связала (как, впрочем, и с заграницей). Варвара Видо работает в крупной компании, однако предпочитает о своей работе не распространяться. А вот о хобби она говорит много и с любовью.

Варвара обожает путешествовать и косплей. Так, она не смогла не выложить на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" фотографии, на которых запечатлена в образе Тигры из "Мстителей", приурочив их к Хэллоуину. Варвара рассказала, что костюм четыре года пылился в шкафу, но когда открыли БКЛ, поняла, где может его применить.

"Дальше в августовской ночи 2023го мы с фотографом ездили туда-сюда по кольцевой, пугали пассажиров-полуночников и снимали. Потом еще полгода ретушировали. И к зиме 2024 года все было готово. Можно выкладывать. А потом я случайно удалила папку с отретушированными фото. Совсем. С концами. Без возможности восстановления. К счастью, остались исходники, которые силами двух героев были заново отретушированы", - рассказала Варвара.

Отметим, что подписчики по достоинству оценили образ дочки Якубовича и рассыпались в комплиментах.