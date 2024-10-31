"Полнейший отстой": Шаляпин пошел против Волочковой

Сегодня, с 31 октября на 1 ноября, многие будут отмечать Хэллоуин. Несмотря на то, что это зарубежный праздник, он пришелся по вкусу многим россиянам. Впрочем, немало у него и хейтеров. Среди последних есть и представители отечественного шоу-бизнеса. Например, балерина Анастасия Волочкова.

"Это просто полнейший отстой, который не несет в себе никакого позитива. Хэллоуин – это пришедшая с Запада бесовская тема. Я верующий человек, мне сейчас не до этих бесовских праздников", - отрезала артистка.

А вот Прохор Шаляпин с ней не согласился. По мнению исполнителя, мир многогранен, и мы в нем все братья и сестры, как гласят религии, поэтому нужно быть добрее и снисходительнее к чужим праздникам.

"В русской культуре достаточно подобных праздников – например, Иван Купала. Само существование человека – это борьба тьмы со светом. Когда можно подурачиться и расслабиться", - считает певец.

Шаляпин не видит ничего плохого в Хэллоуине, а к запретам относится негативно, считая, что ни к чему хорошему тотальные запреты не приведут, передает "МК".

"Наша эпоха запретов переживает крайности: то у нас можно было в трусах выступать, то теперь мы придираемся к стихам Пушкина. Проснулась самая мерзкая черта в нашем обществе и сознании. Ее нужно искоренять", - заключил Шаляпин.