Силы ПВО за ночь перехватили 83 украинских беспилотника

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь перехватили и уничтожили 83 украинских беспилотника над территорией страны.

36 БПЛА были сбиты над Курской областью, заявили в Минобороны России. При этом губернатор региона Алексей Смирнов сообщил о 61-м сбитом беспилотнике.

Кроме того, 20 вражеских дронов было уничтожено над Брянской областью, 12 – над Крымом, восемь – над Воронежской областью, четыре – над Орловской областью, три – над Белгородской областью.

Все украинские беспилотники были самолетного типа, уточнили в оборонном ведомстве.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 21 беспилотник.