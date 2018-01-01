Дуров анонсировал превращение Telegram в видеоплатформу

Telegram сделал первый шаг к тому, чтобы стать видеоплатформой, заявил Павел Дуров. Он напомним, что до сих пор видео в каналах отображались в том же формате, в котором они были загружены, и пользователям часто приходилось ждать и скачивать гигабайты, чтобы посмотреть короткий ролик.

Однако со свежим обновлением серверы Telegram будут сжимать популярные видео в несколько вариантов качества и оптимизировать их для потоковой передачи.

"Теперь, когда вы смотрите видео, Telegram автоматически выбирает наиболее подходящее качество в зависимости от скорости вашего соединения. В результате просмотр видео в Telegram стал намного удобнее!" - заявил Дуров.

Ранее скато известно, что мессенджер Telegram может раскрывать IP-адреса и номера телефонов преступников властям с 2018 года. Об этом рассказал сам Дуров. В соответствии с политикой конфиденциальности в большинстве стран мессенджер может передавать представителям власти данные пользователей, преступающих закон. Дуров подчеркнул, что такой подход был отлажен задолго до сентябрьского обновления политики конфиденциальности. В ней говорится, что IP-адреса и номера телефонов пользователей мессенджера, нарушающих его правила, могут быть переданы властям в ответ на обоснованные запросы.