Российские вооруженные силы нанесли серию высокоточных ударов по военным объектам на территории Украины. Поражены цели в Киеве, Харькове, Полтаве. В ходе спецоперации подразделения группировки "Восток" освободили населенный пункт Ясная поляна в ДНР и продолжили наступление.

На Донецком направлении расчет гаубицы Д-20 нанес точные удары по опорному пункту противника. Боевики были ликвидированы. Артиллеристы круглосуточно оказывают поддержку нашим штурмовым отрядам, поражая фортификационные сооружения, технику и живую силу ВСУ. Огонь ведут с расстояния более 17 километров. Корректировка целей в режиме реального времени идет с беспилотников.

А на Ореховском направлении в Запорожской области мобильные расчеты ПТРК "Фагот" ликвидировали подразделение вражеской пехоты. Бойцы группировки "Днепр" при помощи квадроциклов совершили стремительный рейд в расположение противника и уничтожили порядка пяти радикалов.

А в Курской области за сутки потери ВСУ составили более трехсот боевиков, четыре бронемашины, восемь артиллерийских орудий, четыре миномета и девять автомобилей. Наши войска взяли под контроль дамбу и заняли стратегическую высоту.

В Суджанском районе расчеты БПЛА российских десантников ликвидировали вражеские танк и пикап. Для этого применили новые FPV-дроны с управлением по оптоволокну. На такие беспилотники не действует система РЭБ противника.