Медведев назвал мигрантов, которые должны покинуть Россию

Дмитрий Медведев назвал крайне актуальным и весьма чувствительным вопрос совершенствования миграционной политики. По его мнению, она должна отвечать интересам граждан России, а не каких-то иностранных государств. Медведев жестко заявил, что необходимо полностью исключить пребывание мигрантов, представляющих угрозу безопасности страны. А мигранты, которые не работают и не учатся, должны в конечном счете покинуть Россию, передает РИА Новости.

Кроме того, Медведев заявил, что "пора заканчивать" с поступлением в российские школы детей мигрантов, не знающих русский язык, а мигранты с низкой квалификацией должны приезжать в нашу страну только на период трудовой деятельности. Также он высказал предложение внедрить "цифровой профиль мигранта", позволяющий идентифицировать иностранцев на всей территории России.

Еще Медведев призвал препятствовать образованию этнических анклавов в стране, создающих благодатную почву для распространения экстремизма. Да и вообще россияне, по мнению Медведева, устали от примеров безобразного поведения некоторых мигрантов, "этому нужно положить конец".