Илон Маск предложил женщинам свой биоматериал

Илон Маск спасает человечество! Вокруг такое творится - Маск не раз предупреждал, что род человеческий обречён на вымирание. Рождаемость падает, однополый секс вытесняет привычные утехи. Как детей рожать? Приличным женщинам самое время задуматься.

Миллиардер решил раздать всем желающим свой биоматериал для произведения на свет достойного потомства. Прямым действием помочь не может - некогда: ракеты запускает, машины строит и в соцсетях пишет. Но теперь каждая может зачать от Маска.

Ухарь Маск даже предлагал в соцсети завести ребёнка певице Тэйлор Свифт. Ответа не последовало. Жениха, который станет хорошим отцом, на этом Западе днём с огнём не сыщешь. На вид мачо, а поближе посмотришь - трансгендер. В женские раздевалки заглядывает, потому что считает себя девушкой в нужный момент. Вот Бритни Спирс - даром, что звезда, красавица - а сколько лет в девках мается? Объявила на днях, что вышла замуж за саму себя. Видео выложила.

Проблема не только в том, чтоб ребёнка зачать от биоматериала. А любовь где, забота, букеты, тайные мучения страстей? Содержание в конце концов. Учитывая, что там, на Западе люди мечутся из пола в пол с энергией взбесившейся овцы, какое тут продолжение рода человеческого! Да и сильные мира сего, которые должны подавать пример обществу, такие номера откалывают, что впору их в клетке держать.

Вся Америка обсуждает Байдена: выпустили старика к народу, детей увидел - и давай их кусать. Хорошо, не съел никого. Теперь на кухнях только и разговоров - это каннибализм или у старика окончательно крыша потекла?

Илону Маску спасибо огромное. Но кто гарантирует, что от него родится новый миллиардер? Тут и вопрос с алиментами остро встаёт. Роль случайного отца кому нужна? А растить кто будет? Павел Дуров, изобретатель Телеграма, уверовал в то, что он гений, и похвастался: мол, от него на свет сотня детей уже появилась - искусственное оплодотворение. Его бывшая Ира Болгар, как Павла замели в Париже, пустилась во все тяжкие. И пытается превратить его жизнь в страшный сон алиментщика. Так что мы тут сами как-то управимся с продолжением рода. Без Илона Маска.

Там у них - в действительности всё не так, как на самом деле.