"Изменения будут": политолог Жарихин высказался о внешней политике США

Уже скоро мы узнаем имя нового президента США. Но стоит ли ждать перемен во внешней политике Вашингтона? Как могут сказаться на ней личные взгляды и черты характера Харрис или Трампа? И в чём курс властей США, прежде всего, в отношении России и стран постсоветского пространства, останется неизменным?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"Что-то изменится, потому что будет другой президент – с другим характером. У Трампа и Байдена разные характеры. Но и у Харрис с Байденом разные характеры. Конечно, изменения будут и все ждут, когда и как эти изменения произойдут", - отметил он.

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