Игры Counter-Strike и GTA оказались под ударом в Таджикистане

Министерство внутренних дел Таджикистана предложило запретить видеоигры Counter-Strike и Grand Theft Auto (GTA). Минкультуры страны утверждает, что "эти игры противоречат культурным и моральным нормам страны, что негативно сказывается на поведении молодежи". Под запрет также попадет распространение видеоматериалов с этими играми.

В полиции Душанбе уже пригрозили проверками и рейдами по компьютерным клубам. Родителям же пока просто рекомендовали присмотреться к тому, во что играют их дети, передает РИА Новости.

Кстати, в 2020 году эксперты Книги рекордов Гиннесса признали японку Хамако Мори самым пожилым геймером в мире. Женщине на тот момент было 90 лет, последние 39 из которых она не расставалась с джойстиком. Как рассказала рекордсменка, она играла около семи-восьми часов в день. Мори предпочитала такие игры, как "Call of duty: Modern warfare" и "GTA 5".