Подольская сообщила о ЧП с сыном: помощь пришла, откуда не ждали

Наталья Подольская уже 14 лет счастливо замужем за певцом Владимиром Пресняковым. Пара воспитывает сыновей: девятилетнего Артемия и Ивана, которому недавно исполнилось четыре года. В новом интервью популярная исполнительница рассказала о несчастном случае, который недавно произошел с ее старшим наследником.

"Тема баловался и проглотил маленький кусочек зубочистки. Видимо, она ему поцарапала гортань. У Темы из-за этого случился просто истерический припадок. Ему казалось, что он задыхается и умирает", - начала свой рассказ Подольская.

И тут на помощь младшему брату пришел Никита Пресняков, сын Владимира Преснякова от певицы Кристины Орбакайте. Он уговорил бьющегося в истерике Артемия съесть кусочек хлеба на заправке. Как подчеркнула Наталья, ее сын в тот момент совершенно не слушал.

"Тема согласился, и у него все прошло. Я такая благодарная Никите была! Он такое влияние имеет на Тему! Я бы не справилась без него точно. Он для своих младших братьев – кумир", - сообщила Наталья "МК".

Отметим, что в последние пару лет Никита Пресняков со своей супругой Аленой Красновой живут в Америке. Однако этим летом на короткий срок семья воссоединилась.