США советовали Зеленскому записать видеозавещание до начала СВО

Власти США рекомендовали Зеленскому записать видеозавещание перед началом СВО. Об этом в четерг, 31 октября, заявил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу ТСН.

По словам Кулебы, Вашингтон обратился к Зеленскому с такой просьбой из опасений, что его могли убить. Дипломат отметил, что США накануне СВО "были уверены, что Украина проиграет".

Также, по словам экс-главы МИД Украины, Камала Харрис советовала Зеленскому готовиться к созданию правительства в изгнании и партизанской войне.