Израиль продолжает наносить авиаудары по сектору Газа. По предварительным данным, за сутки погибли не менее 95 человек.

ЦАХАЛ не прекращает военную операцию и в Ливане - сегодня утром по меньшей мере 15 мощных взрывов прогремели на южной окраине Бейрута. Над городом барражируют разведывательные дроны. Атаке подверглись жилые кварталы и лагерь беженцев. Тель-Авив утверждает, что поражены объекты "Хезболлы".

На этом фоне Иран заявил о возмездии и пообещал Израилю "невообразимый ответ". Американские СМИ предполагают, что произойдёт это ещё до выборов президента США.