Детей-героев наградят в Совете Федерации

Спасти других, не думая о себе. Сегодня в Совете Федерации памятные медали вручат юным россиянам, которые в критических ситуациях не растерялись, а проявили мужество и смекалку. На церемонию в Москву приглашены 20 ребят. Всего в рамках Всероссийского проекта "Дети-герои" в этом году будут отмечены более 230 человек из 60 регионов страны.

Вместо надёжного бревенчатого дома - пепелище. Однако Вика без труда ориентируется - показывает детскую, кухню. И окно, через которое из полыхавшей постройки вынесла своих братьев и сестёр.

В тот день мама отлучилась на минуту, дети заметили горящий на веранде стол. Огонь подступал к комнатам, быстро расползался едкий дым. Вика поняла: выход отрезан, нужно спасаться через окно. Одно заклинило. Не без усилий поддалось другое. 14-летняя девушка вынесла из огня пятерых братьев и сестёр.

А это Викин ровесник Наиль. Такой же смелый и решительный. В самый пик паводка он случайно оказался на берегу реки Белый Ильмень и заметил барахтающихся детей. Один пытался спасти другого. Река в этом месте глубокая и течение сильное - под водой скрылись оба.

"Я достал сначала первого, который был на поверхности. Вытащил его на берег и пошёл за вторым. Второй уже уходил под воду, мне пришлось его поискать. Я его достал. Они были перепуганы. Плакали", - рассказал Наиль.

Наиль отвёл мальчиков домой, взяв с них честное слова так больше не делать. Мама Наиля пришла в ужас, узнав, что сын полез в бурный ледяной поток, а потом сказала: "Весь в отца"! Кавалер Ордена Мужества, ветеран боевых действий, по-мужски пожал сыну руку.

А это второклассница Настя. Ей гордится весь посёлок Хинганск. Сочинительница сказок, юная художница, ещё и школьная знаменитость. Восьмилетняя девочка помогла упавшей в реку подруге, которая распорола ногу об острые камни и уже теряла сознание.

Настя вытащила подругу на берег и попыталась остановить кровотечение: попросту оторвала кусок платья и перетянула ногу. И дальше на своих хрупких плечах дотащила подругу до взрослых, которые вызвали скорую помощь.

Не растерялся и Павел Караченцев. Его детство прошло в зоне проведения СВО, и он знает - чужой беды не бывает. Потому во время штурма Авдеевки, когда безостановочно атаковали вражеские беспилотники, юноша, не раздумывая, бросился тушить сарай, ставший убежищем пожилого соседа.

"Ты помогаешь и не ждёшь, что тебе помогут. Ты помогаешь не потому, что так принято. А потому, что ты должен помочь", - сказал Павел.

Паша в числе 230 детей и подростков из 60 регионов страны, которых наградят памятными медалями "За проявленное мужество". 20 ребят получат высокие награды в Совете Федерации.