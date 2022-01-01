На конференции в Мюнхене 18-20 февраля 2022 года представители Запада посоветовали главе киевского режима Владимиру Зеленскому записать видеозавещание. Об этом рассказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как отметил Кулеба, ему "послал сообщение один человек, большой друг Украины", который заявил: "Надо, чтобы Зеленский записал видеозавещание". О ком конкретно идет речь, экс-министр так и не рассказал.

При этом журналист Саймон Шустер заявил, что тогда же вице-президент США Камала Харрис посоветовала Зеленскому готовиться к созданию правительства в изгнании, а также готовить Украину к партизанской войне, сообщает ТАСС.

Ранее бывший советник шефа Пентагона отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский подготовился к тому, чтобы покинуть страну при приближении российских войск. По мнению эксперта, предводитель киевского режима уже "собрал чемоданы".

Между тем российский министр иностранных дел Сергей Лавров высмеял Зеленского, решившего выпросить у США крылатые ракеты "Томагавк". Лавров подчеркнул, что Россия не занимается гаданием на кофейной гуще или на той субстанции, которая ее заменяет главе киевского режима Владимиру Зеленскому.