Трамп признался, что уничтожил "Северный поток-2"

Дональд Трамп возмутился тем, что его называют "другом России". Экс-президент и кандидат в президенты США заявил: те, кто распространяет подобные утверждения, "больны". По словам претендента на кресло в Овальном кабинете, именно он добился приостановки строительства газопровода "Северный поток - 2".

По словам Трампа, "Северный поток - 2" - самый большой газопровод в мире, простирающийся от России до Германии. Экс-президент США утверждает, что именно он его уничтожил, заблокировал строительство – тогда как кроме него никто не смог этого сделать.

Также Трамп ответил критикам, обвинившим его в "бессвязных" выступлениях. Политик заявил, что не выражается бессвязно, как утверждает подконтрольная демократической партии пресса, а выстраивает свою речь подобно плетению или волне. Он уверен, что это признак гениальности, передает РИА Новости.