Всего за пять с половиной часов украинские националисты предприняли свыше 60 попыток ударить беспилотниками по территории Курской области. Об этом в пятницу, 1 ноября, рассказал глава региона Алексей Смирнов.

Как написал политик в своем Telegram-канале, система противовоздушной обороны России сбила 61 беспилотный летательный аппарат украинской армии над Курской областью с 19:00 мск 31 октября до 00:30 мск 1 ноября.

Курский губернатор поблагодарил российских бойцов, работающих в системе ПВО.

Ранее западные СМИ писали, что на Украине жалуются на американские беспилотники, переданные западными донорами украинской армии. Эти дроны работают со сбоями и чрезмерно сложны в эксплуатации.

Между тем Министерство транспорта России поручило усилить защиту российских аэропортов от атак беспилотных летательных аппаратов. Службы транспортной безопасности должны научиться определять модели БПЛА и способы реализации потенциальных угроз с их использованием.