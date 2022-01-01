Лаврова удивили поставки оружия Турцией Украине

Глава МИД России Сергей Лавров выразил удивление продолжающимся военно-техническим сотрудничеством Анкары и Киева. Особенно это вызывает недоумение на фоне стремления Анкары к посредничеству в российско-украинском конфликте, заметил российский министр в интервью газете Hurriyet.

Лавров подчеркнул, что ВСУ использует турецкое оружие для убийства российских военных и мирных граждан. Притом, что руководство Турции постоянно заявляет о готовности содействовать мирному урегулированию украинского конфликта.

Дипломат в то же время отметил, что в России ценят посреднические усилия Турции. Лавров напомнил, что именно турецкая сторона предоставила стамбульскую площадку весной 2022 года для заключения зерновой сделки. Российский министр подчеркнул, что переговоры "похоронили" англосаксы. Они запретили Зеленскому заключать соглашения, которые могли бы остановить боевые действия.