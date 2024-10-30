Раскрыта стоимость самого дешевого отдыха за границей в Новый год

Самый дешевый новогодний отдых вдвоем заграницей обойдется минимум в 200 тысяч рублей.

Это на 15% дороже, чем было в прошлом году, такие цифры привела исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Самый бюджетный вариант новогоднего отдыха – это Турция, Египет, ОАЭ. Таиланд и Хайнань обойдутся дороже.

По данным опроса сервиса путешествий МТС Travel, 33% россиян готовы отдать за новогоднюю поездку от 50 до 100 тысяч рублей на человека. Еще 29% – от 30 до 50 тысяч на человека.

Ранее россияне назвали топ-3 занятий на новогодних праздниках. Первое место досталось семейным посиделкам, второе – путешествиям, а третье - активным развлечениям.