Никакого повторения сценария с Минскими договоренностями не будет. Такое предупреждение сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Дипломат призвал Запад и киевский режим не рассчитывать на заморозку фронта в зоне спецоперации "для того, чтобы режим Зеленского мог зализать раны".

Небензя также подчеркнул, что "не будет и вступления Украины в том или ином виде в НАТО", а Россия непременно достигнет всех целей своей специальной военной операции, сообщает ТАСС.

Ранее президент Сербии Александр Вучич рассказал, что в телефонном разговоре с Владимиром Путиным поднимал тему прекращения боевых действий на Украине. Российский лидер, как показалось Вучичу, "похоже, не проявил интереса" к прекращению огня в зоне спецоперации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтверждал, что многие государства изъявляют желание содействовать урегулированию украинского кризиса, причем "этот настрой "встречается с неизменным приветствием", но "дальше уже нужно смотреть, что из этого получится".