Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область может быть использована Киевом, чтобы повлиять на ситуацию в своих интересах. Такое заявление сделал в четверг, 31 октября, глава киевского режима Владимир Зеленский.

Как подчеркнул политик, если вторжение в Курскую область окажет влияние на окончание конфликта России и Украины, Киев этим воспользуется — "при окончании войны, при дипломатических шагах или сегодняшних военных тактических шагах на поле боя".

Зеленский также заверил, что Украине не нужны территории России, ее интересует возвращение тех земель, которые она считает собственными, сообщает РБК.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров высмеял Зеленского, решившего выпросить у США крылатые ракеты "Томагавк". Лавров подчеркнул, что Россия не занимается гаданием на кофейной гуще или на той субстанции, которая ее заменяет главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

Сам Зеленский признал, что Запад не хочет предоставлять Украине оружие, не видя значимых результатов украинской армии на фронте. Он отметил, что "справедливо это или несправедливо, вовремя или несвоевременно – это другой вопрос".