Синоптики предсказали аномально теплый ноябрь

Ноябрь в Центральной России будет более теплым, чем обычно. Температура превысит норму на 2-2,5 градуса, больше нормы будет и осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По данным метеоролога, эпицентр аномалии тепла расположится в Центральной Сибири: там превышение нормы может составить 5-7 градусов. А В Центральной России, в том числе и в Москве, ноябрьские показатели будут превышены на 2-2,5 градуса. Климатическая норма для последнего осеннего месяца, по информации Тишковца, до минус 3 ночью и около плюс одного днем.

Осадков выпадет на 10-30% больше многолетней нормы, которая для столицы составляет 52 мм, написал синоптик в Telegram. По его заключению, финал осени будет пасмурным, слякотным, ветреным, но теплым.