Слаженная работа и взаимовыручка: последние данные о ходе СВО

Небо над приграничными с Курской областью территориями охраняют многоцелевые сверхманёвренные истребители Су35С ВКС России. Экипажи не только расчищают путь для бомбардировщиков и штурмовой авиации, поражая бронетехнику и живую силу противника, но ещё отвлекают украинские ПВО и разведывают местность. На помощь им приходят и "пташки" поменьше – беспилотные FPV-дроны, которые легко уничтожают даже танки противника.

Боевая работа кипит и на Донецком направлении. Расчет 152-миллиметровой гаубицы Д-20 Южной группировки войск точными выстрелами лишил ВСУ резервов. Уничтожили опорный пункт и отрезали пути подвоза боеприпасов. Артиллеристы бьют с дальних позиций – порой до цели больше 15 километров. А корректируют огонь кружащие над врагом беспилотники, поэтому снаряды наши бойцы один за одним кладут точно по установленным координатам.

А это уже так называемые "невидимые бойцы". Снайперы Южной группировки войск в паре скрытно подходят к противнику. На расстоянии около 800 метров точными выстрелами лишают ВСУ основных боевых единиц на этом участке – командира расчёта БПЛА и снайперов, без которых радикалы не смогли перейти в контрнаступление.

Слаженная работа и взаимовыручка – вот залог успехов на фронте, говорят бойцы. Без тыловой поддержки защищать родные земли было бы в разы сложнее. Подвоз топлива для боевых машин – одна из самых сложных и опасных задач для расчётов материально – технического обеспечения. Главная задача в этот момент - не раскрыть себя.

Неумелых бойцов на фронте попросту нет, говорят командиры подразделений. Каждый воин проходит техническую и тактическую подготовку в тылах, где получает знания от опытных инструкторов. На полигонах отрабатывают практические каждую ситуацию, которая может возникнуть на полях сражений – от стрельбы с замаскированных позиций до эвакуации раненных из-под огня.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"