Дестабилизация внутри НАТО, кажется, достигла своего пика. Палки в колёса единого механизма продолжает вставлять Венгрия, и союзников такая позиция абсолютно не устраивает. Последней каплей стал факт того, что официальный Будапешт проигнорировал встречу послов и военных советников стран альянса. Если учесть, что проходил саммит ещё и в венгерской столице, такой бойкот и правда можно счесть демонстративным.

Венгрия не явилась на встречу НАТО, зато министр иностранных дел Петер Сийярто выступил на белорусской конференции по безопасности вместе со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. При этом, учитывая сближение Будапешта и Москвы, высокопоставленные дипломаты из других стран НАТО неоднократно заявляли СМИ на условиях анонимности, что венгерские официальные лица не исключены из обмена разведданными.

Журналисты Politico сетуют, что раньше, когда кто-то из участников переступал черту, тут же вмешивались Соединённые Штаты, но им сейчас явно не до этого. Да и Орбан якобы очень надеется на то, что на выборах победит его союзник Трамп. Инструкторы НАТО при этом продолжают раздавать интервью западным СМИ, где прямым текстом говорят: украинские военнослужащие даже после прохождения обучения сложно адаптируются к особой тактике ведения боя. Говорить о мире коллективный Запад, очевидно, не готов, что подчёркивает министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью турецкой газете Hurriet.

В проект под названием "Украина", вложено слишком много западных денег и сил, чтобы так просто от него отказываться. Поэтому Киев продолжают дразнить морковкой в виде возможного приглашения в НАТО и ЕС, взамен выставляя все новые условия. Еврокомиссия покусилась на святое украинской пропаганды - на единый телемарафон - и посоветовала Зеленскому прикрывать лавочку. Что невозможно, учитывая закон о борьбе с дезинформацией - ею, по мнению, Банковой является любое мнение, отличное от разрешённого.