В Испании после наводнения начали массово орудовать мародеры

Жертвами наводнения в Испании, по последним данным, стали около 160 человек. Десятки жителей пропали без вести. Информация обновляется по мере продвижения спасателей в пострадавшие районы.

Большинство погибших - в Валенсии на востоке страны. Провинцию не узнать: руины вместо домов, груды покорёженных машин, горы грязи. Местные власти попросили подключить дополнительные армейские подразделения для борьбы с последствиями природного катаклизма. Они прибудут уже сегодня.

Появилась новая проблема - мародеры. Они грабят магазины и вскрывают оставленные дома. Противодействие полиции злоумышленников не пугает. Несмотря на задержания, подобных преступлений становится всё больше.

По-прежнему тяжело с транспортным сообщением. Дороги затоплены, железнодорожное сообщение прервано. Не работают школы и предприятия. Во многих домах нет света. В королевстве объявлен трехдневный траур.