В Москве стартовал итоговый форум "Сообщество"

Инициативы и предложения, направленные на достижение национальных целей развития страны, обсуждают на итоговом форуме "Сообщество". Масштабное мероприятие, организованное Общественной палатой России, стартовало в Москве.

В рамках двухдневной программы запланированы 9 тематических треков. Участники - представители органов власти, социально ориентированного бизнеса и волонтеры - оценят, в частности, реализацию программы молодежной политики.

Сегодня - пленарная сессия, на которой представят проект доклада о состоянии гражданского общества. Завершится форум торжественной церемонией вручения премий лучшим гражданским активистам.