Польша начала строить укрепления на границе с Россией

Польша начала строительство оборонительной линии вдоль границы с Россией по программе "Восточный щит". Об этом в пятницу, 1 ноября, рассказал глава польского правительства Дональд Туск.

Как заявил политик, "первые работы у границы с Россией" уже проводятся, в приграничные районы стянули экскаваторы и другую строительную технику, а также рабочих, сообщает ТАСС.

Варшава обещала потратить на укрепления вдоль границы с Россией 10 миллиардов злотых (около 2,496 миллиардов долларов США) до 2028 года.

Ранее польский министр внутренних дел Томаш Семоняк рассказал, что Польша планирует укрепить восточную границу из-за действий российских сил на Украине. Он заверил, что "это революционный проект, он изменит систему гражданской защиты".

При этом польские власти признали наличие неожиданной угрозы, не связанной с Россией. Глава кабмина Польши Дональд Туск заявил, что бобры наносят вред дамбам в регионах, подверженных паводкам, а потому пора начинать настоящую борьбу с этими животными.