Патрушев рассказал о плане США получить доступ в Черное море через Дунай

Соединенные Штаты вместе с союзниками по НАТО хотят в военных целях получить доступ в Черное море через Дунай, используя для этого внутренние водные пути Европы. Об этом заявил в пятницу, 1 ноября, помощник президента России, председатель Морской комиссии Николай Патрушев.

Как подчеркнул политик, Вашингтон и их союзники по Североатлантическому альянсу "всеми силами стремятся сохранить свое доминирование, в том числе в Мировом океане".

Патрушев уточнил, что американцы вынашивают планы по расширению военно-морского присутствия в Черном море и изменению режима черноморских проливов, установленных Конвенцией Монтрё.

Целью этих действий помощник российского лидера назвал использование в военных целях внутренних водных путей Европы для доступа в Черное море через Дунай, сообщает РИА Новости.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что на переговорах с участием Турции о безопасности в Черном море Киев предлагал включить в итоговый документ пункт о безопасности атомных станций. Однако "тут же украинцы, которые сами это предложили, сказали, это их не устраивает".

Кремль предупреждал, что Россия будет предпринимать меры для обеспечения своей безопасности с учетом присутствия кораблей Североатлантического альянса в Черноморском регионе.