Трамп назвал Соединенные Штаты "страной дураков"

Соединенными Штатами управляют дураки. Бывший лидер США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону.

По словам политика, Америка превратилась в страну дураков, которой управляют дураки. Трамп уверен, что американцы устали от такого положения дел. При этом действующего президента США Джо Байдена он назвал "глупым негодяем".

Экс-президент США также назвал больными тех, кто считает его "другом России". Трамп заявил, что он сделал то, чего никто до него не смог осуществить – уничтожил газопровод "Северный поток - 2".