Собянин: Москва заключила более 130 соглашений на строительство свыше 200 объектов мест приложения труда

Свыше 200 производственных, коммерческих и социальных объектов появятся в Москве до 2030 года в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда.

О том, как столичные власти решают проблему маятниковой миграции, на страницах своего блога рассказал Сергей Собянин. По словам мэра, город уже заключил более 130 соглашений с частными инвесторами на сумму свыше 2 триллионов рублей. В результате в городе появятся более 290 тысяч рабочих мест для специалистов самых разных профессий.

Найти работу рядом с домом смогут сотрудники промышленных производств, офисные служащие, учителя, врачи, работники культуры и спорта. На сегодня в мегаполисе по данной программе уже созданы 23 объекта, на которых трудится 21 тысяча человек. Речь о технопарках, новых школах и детских садах, торговых и деловых центрах в самых разных районах города.