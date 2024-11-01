Косметолог устроила шопинг на Wildberries за счет клиентки

Измайловский суд в Москве оштрафовал сотрудницу салона красоты, которая незаконно завладела банковской карточкой клиентки и устроила шопинг на маркетплейсе Wildberries.

Инцидент произошел этим летом в ТЦ "Заря". Женщина пришла в салон красоты на косметологическую процедуру. Пока она лежала на кушетке с закрытыми глазами, у нее выпала банковская карточка. Косметолог увидела это и, недолго думая, добавила номер карты в свой личный кабинет на Wildberries, а затем убрала карточку в сумку клиентки.

После того, как клиентка ушла, косметолог пустилась во все тяжкие: она заказала серебряные украшения, уходовую косметику, аксессуары для макияжа, женскую сумку, отпариватель, постельное белье и полотенца, передает РИА Новости. Купленные товары она раздала подругам.

Женщину задержали, когда она вышла на смену. Правоохранительные органы завели дело по статье о тайном хищении денежных средств с банковского счета. Косметологу грозило до шести лет лишения свободы, но суд ограничился штрафом.