ВС России уничтожили производство беспилотников и мост под Одессой

Предприятие по производству беспилотников в Одессе уничтожено ракетным ударом ВС России. Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, в цех только что привезли суперсовременный и очень дорогой станок, передает РИА Новости. Минувшим вечером цех был уничтожен.

Также сообщается о мощном комбинированном ударе по Одесской области, нанесенном минувшей ночью. Как сообщает издание АиФ, российские военные задействовали ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" и высокоточные Х-59 "Овод". Применялись также дроны "Герань" и фугасные авиационные бомбы.

По словам очевидцев, зарево пожаров в порту и километровые клубы дыма в небе были видны по всей округе. Ракеты поразили склады с боеприпасами в припортовой части города, повторная детонация ощущалась по всей Одессе. Украинские СМИ утверждают, что уничтожены крупные запасы минометных мин и артиллерийских снарядов натовского образца, доставленные ранее через Румынию. Взрывы на складах уничтожили расположенную по соседству пожарную часть. Также российские ракеты и бомбы большой мощности поразили автомобильно-железнодорожный мост в Затоке, который уже бомбили накануне.