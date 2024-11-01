Лавров впервые с начала СВО посетит страну Евросоюза

Глава МИД России Сергей Лавров в следующем месяце посетит Мальту.

Министр примет участие во встрече Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ), сообщила газете "Ведомости" официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Это будет его первая поездка в страну Евросоюза с момента начала спецоперации на Украине.

"Страна, принимающая это мероприятие, должна обеспечить возможность работы всем странам - членам (ОБСЕ)", - отметила дипломат.

Заседание совета министров ОБСЕ пройдет на Мальте 5-6 декабря.

В последний раз Лавров посещал страну ЕС в декабре 2021 года. Это была Швеция, где Стокгольме проходило заседание СМИД ОБСЕ.