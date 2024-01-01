Вице-премьер Патрушев потребовал за две недели разобраться с ростом цен

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев поручил в ежедневном режиме вести мониторинг продовольственного рынка, а также в течение двух недель принять меры для сохранения стабильной ситуации.

Как сообщили в аппарате вице-премьера, Патрушев провел совещание по ценам на продовольственном рынке с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и Банка России.

В сентябре, когда уже наблюдались негативные тренды по ряду позиций, была достигнута договоренность о реализации необходимых шагов, напомнили в аппарате Патрушева. Теперь же он предписал за две недели разобраться с ростом цен, сообщает ТАСС.

В 2024 году ощутимо подорожало сливочное масло. В торговых точках отмечают рост числа краж именно этого продукта. В Москве двое мужчин вынесли из магазина 25 пачек сливочного масла. Продавщица попыталась остановить мужчин, но один из них ударил ее, а другой пригрозил ножом.

При этом в Минсельхозе отмечали, что дефицита сливочного масла в России нет: с января по август 2024 года отечественные производители выпустили 221,2 тысячи тонн продукта, примерно как в 2023 году.