"Новые люди" предложили три исключения в законопроект о чайлдфри

Депутаты от фракции "Новые люди" Ксения Горячева и Владимир Плякин подготовили ряд поправок в законопроект о запрете информации, пропагандирующей отказ от рождения детей.

Как пишет РБК, парламентарии предлагают не считать пропагандой чайлдфри соответствующую информацию, если отказ от рождения детей связан с медицинскими показаниями, религиозными убеждениями или материальными трудностями.

Заверив в поддержке традиционных семейных ценностей, Горячева и Плякин указали на то, что отказ от деторождения может быть вызван и объективными причинами. С учетом этого депутаты просят к законопроектам добавить оговорку "если отказ от деторождения не связан с медицинскими противопоказаниями, религиозными убеждениями, материальными затруднениями".

Ранее ВЦИОМ провел опрос, в ходе которого выяснил: 44% высказались за наказание за пропаганду идей чайлдфри, а 48% выступили против такой инициативы. При этом 55% респондентов полагают, что введение штрафов за пропаганду чайлдфри никак не повлияет на рождаемость.

Между тем для стимулирования повышения рождаемости в России предлагаются различные льготы и меры социальной поддержки. Например, в Госдуме подготовили поправки о праве досрочного выхода на пенсию для многодетных отцов-одиночек. Аналогичное право уже есть у многодетных матерей-одиночек в России.