Собянин: Интерактивный музей будет работать на Красной площади с 7 по 10 ноября

На Красной площади откроется выставка о легендарном военном параде. Музей под открытым небом заработает 7 ноября. До 10 ноября посетить его можно будет бесплатно, время работы – с 10 до 22 часов.

Как рассказал в своем Телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин, на территории площадью 25 тыс. "квадратов" будет располагаться пять экспозиций, которые познакомят горожан и гостей столицы с историей начала Великой Отечественной войны.

"На большом экране покажут реконструированный парад 1941-го, а в инсталляции кинотеатра "Художественный", который в годы войны не прекращал свою работу, гости смогут посмотреть исторические фильмы. Воссозданные дома 1941 года с мультимедийными экранами-окнами и мини-сценами станут отражением историй людей и событий. Ежедневно больше 300 артистов примут участие в театрализованных постановках", - говорится в сообщении.

24 октября в Москве стартовал пятый съезд участников программы "Школьный музей Победы". Мероприятие объединило более двух тысяч человек из разных регионов.