Сергей Собянин объяснил, как Москва сокращает маятниковую миграцию

Доля работающих внутри Третьего транспортного кольца (ТТК) сократилась приблизительно до 35%.

Маятниковая миграция была долгое время одной из главных проблем Москвы. Она заключалась в ежедневном утреннем перемещении миллионов человек в центр, а вечером — в обратном направлении . Все это было причиной пробок и переполненного метро.

Такое явление присуще всем крупным городам мира. Подчас она неизбежна и даже полезна, но в Москве это явление приобрело избыточный характер, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Одно из решений проблемы - создавать новые рабочие места за пределами исторического центра и поближе к месту жительства основной массы москвичей.

Это сложная, но выполняемая задача. С 2011 по 2023 годы за пределами ТТК построили 35,9 миллиона квадратных метров новых офисов, торговых центров, социальных объектов и производственных зданий. Это позволило тысячам жителей столицы устроиться на хорошую работу ближе к дому. Доля тех, кто трудится внутри ТТК, сократилась приблизительно до 35%.

Второе решение - это городская программа стимулирования создания мест приложения труда. У застройщика есть возможность стоит не только жилье, но и объекты для создания рабочих мест.

"Частные инвестиции в реализацию этих проектов превысят два триллиона рублей, и в результате в городе появится свыше 290 тысяч рабочих мест для специалистов самых разных профессий", - написал мэр.

В рамках программы город уже получил 23 объекта, среди которых - промышленные технопарки, в районах Молжаниновский, Силино, Внуково и Южное, а также школы и детские сады в Москворечье-Сабурове, Западном Дегунине, Очаково-Матвеевском, Щукине, Щербинке, Коммунарке и Филимонковском районах.

Как ожидается, в 2025 году введутся в эксплуатацию еще 42 объекта, где смогут работать около 36 тысяч человек.