Мишустин призвал поддержать молодых участников СВО в выборе работы

Председатель правительства России Михаил Мишустин в пятницу, 1 ноября, встретился с руководителем Федерального агентства по делам молодежи Григорием Гуровым. Они обсудили задачи Росмолодежи на ближайшую перспективу.

Как рассказали в пресс-службе кабмина, Мишустин напомнил, что "ребята, которые вернулись со специальной военной операции, – пример и мужества, и патриотизма", за которыми "тянутся другие ребята". Поэтому очень важно поддерживать их, в том числе в выборе дальнейшего вида деятельности, подчеркнул политик.

Как отметил премьер, глава государства Владимир Путин всегда подчеркивает, что именно молодые люди будут определять будущее России, а значит, необходимы проекты, которые "позволят им определиться с будущей профессией, откроют новые возможности служить своей стране, в том числе и в волонтерских общественных организациях".

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что бойцы на передовой знают, что с ними — вся страна. Президент призвал органы власти и в дальнейшем делать все, чтобы поддержать участников СВО и семьи военнослужащих.

Столичные власти продолжают реализацию мер поддержки членов семей участников СВО. Им оказывают комплексную поддержку, например, выплачивают ежемесячные пособия на детей, освобождают от оплаты детского сада, секций, кружков, продленки и питания в школах и колледжах.