Трамп пообещал Кеннеди-младшему и Маску "влиятельные" должности

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах даст "влиятельные" должности в своей администрации бизнесмену Илону Маску и политику Роберту Кеннеди-младшему.

Это обещание Трамп высказал в интервью известному журналисту Такеру Карлсону. Однако конкретизировать, о каких именно должностях может идти речь, республиканец не стал, сообщает ТАСС.

Роберт Кеннеди-младший сам собирался бороться за президентское кресло в качестве независимого кандидата, при этом было время, когда рейтинг его одобрения достигал 47,3% (опрос организовывал канал ABC News). Однако в августе политик приостановил свою кампанию и призвал поддержать Трампа, обвинив его соперников-демократов в предательстве партийных идеалов и подтасовке итогов праймериз.

Илон Маск пообещал, что второй президентский срок республиканца станет самым веселым временем для США — в случае победы Трампа на выборах страну ожидает яркое будущее.