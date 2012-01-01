Российские миллиардеры увеличили свое состояние

Состояние богатейших российских предпринимателей увеличилось на 26,274 миллиарда долларов. Итоги 11 месяцев 2024 года подвело агентство Bloomberg в своем Billionaires Index (Индексе миллиардеров).

За указанный период наибольших успехов достиг председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин. Он заработал в общей сложности 4,81 миллиарда долларов. Его капитал увеличился до 28,8 миллиарда.

Рейтинг самых влиятельных предпринимателей мира агентство Bloomberg публикует с марта 2012 года, включая в него сведения о 500 богатейших бизнесменах планеты. Состояние самых богатых россиян стабильно растет, несмотря на действие западных санкций.

По последним данным, состояние основателя "Северстали" Алексея Мордашова выросло на 4,75 миллиарда - до 25,6 миллиарда долларов. Соучредитель компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко прирастил капитал на 4,2 миллиарда - до 23 миллиардов долларов. Наибольшие убытки понес акционер компании "Металлоинвест" Алишер Усманов: его состояние уменьшилось на 6,46 миллиарда - до 14,6 миллиарда долларов.