Разбор завалов на месте взрыва в Черкесске продолжается вторые сутки

Дом в Черкесске, где накануне произошел взрыв, обследуют на пригодность для дальнейшего проживания в нем.

Об этом сообщили в региональном управлении МЧС в пятницу. Разбор завалов продолжается вторые сутки.

Вечером сотрудники МЧС завершили аварийно-спасательную операцию. Погибли пять человек, 11 пострадали.

Взрыв в доме на улице Лободина в Черкесске прогремел около семи утра 31 октября. Разрушены квартиры на четвертом и пятом этажах. Спасатели эвакуировали 52 человека.

Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за неисправного газового оборудования. В Черкесске введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.