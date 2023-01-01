Фрегат "Адмирал Головко" с "Цирконами" вышел в первый дальний поход

Многоцелевой фрегат Северного флота "Адмирал Головко" в составе отряда кораблей впервые после принятия в состав Военно-морского флота России вышел в дальний поход.

В ближайшие месяцы корабли и суда ВМФ России будут выполнять задачи дальнего похода в Мировом океане. В их числе — демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны, сообщает ТАСС.

На вооружении фрегата "Адмирал Головко" имеются гиперзвуковые ракеты "Циркон". Корабль проекта 22350 был принят в боевой состав ВМФ России в декабре 2023 года.

В октябре помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев провел заседание Совета по стратегическому развитию российского Военно-морского флота. Политик подчеркивал, что "наши корабли по своим характеристикам и по технологическому потенциалу должны превосходить аналогичные корабли вероятного противника".

В сентябре ВМФ России провел учения "Океан — 2024". Давая им старт, глава государства Владимир Путин отмечал, что Россия должна быть готова отразить возможную военную агрессию на любых направлениях, а потому в ходе маневров отрабатывали самые сложные задачи, максимально приближенные к боевым.