Белый дом попытался выкрутиться из скандала с "отбросами"

Администрация действующего президента США Джо Байдена пытается замять скандал, разгоревшийся из-за очередного неаккуратного высказывания политика. Престарелый демократ назвал тех, кто поддерживает республиканца Дональда Трампа, отбросами.

Чтобы смягчить волну общественного негодования, пресс-служба Белого дома изменила стенограмму онлайн-встречи Джо Байдена с латиноамериканскими избирателями, на которой и прозвучала возмутительная реплика.

Байден заявил на той встрече: "Единственные отбросы, которые я вижу, — это его (Трампа) сторонники, его демонизация латиноамериканцев бессовестна, и это не по-американски". Поводом для этого высказывания стало заявление комика Тони Хинчклиффа, который назвал Пуэрто-Рико "плавучим островом мусора". Однако фактически Байден оскорбил всех сторонников Трампа.

Пытаясь выкрутиться, Белый дом исправил слово supporters ("сторонники") на supporter's ("сторонник" в единственном числе и притяжательном падеже), давая понять, что Байден якобы имел в виду лишь одного человека, а не "миллионы американцев", которые поддерживают Трампа, сообщает РБК.

Дональд Трамп не стал тянуть с реакцией на такое оскорбление в адрес своих сторонников. Он облачился в светоотражающий жилет американского коммунальщика и прокатился в мусоровозе, передав привет Байдену и его протеже Камале Харрис. Высказывание действующего главы государства республиканец назвал настоящим позором.