Иностранцев задержали на Байконуре при попытке сфотографировать ракету-носитель

Двоих иностранцев задержала полиция на космодроме Байконур. Граждане Франции и Германии пытались сфотографировать ракету-носитель "Энергия".

Как сообщает Telegram-канал SHOT, охрана заметила двух мужчин, которые стояли с телефонами возле ракеты и готовились сделать снимки. Иностранцы заявили, что они туристы, приехали посмотреть на легендарный Байконур и шли в сторону стенда динамических испытаний.

21-летнего гражданина Франции Акселя Оливьера Роберто Гуйено и 26-летнего гражданина Германии Юлиана Карла-Юргена Поренца задержали и доставили в отдел. Там на них составили протокол об административном нарушении. В ближайшее время немца и француза доставят в суд.