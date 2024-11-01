Британский словарь Collins назвал "brat" словом года

Британский словарь английского языка Collins Dictionary назвал словом года "brat".

Это прилагательное с недавних пор приобрело значение уверенного, независимого и гедонистического отношения к жизни, рассказали лингвисты.

Такой популярности слово "brat" достигло благодаря альбому британской певицы Charli XCX с незамысловатой обложкой на "отвратительном зеленом" фоне. Он стал настолько популярным в соцсетях, что породил новый тренд Brat Summer. Его последователи выбирают отсутствие серьезности, непостоянность и неряшливость.

В России это движение менее распространено, чем на Западе. Там, например, избирательный штаб кандидата в президенты США Камалы Харрис сменил имидж своих соцсетей на ярко-зеленый цвет, чтобы заручиться поддержкой молодых избирателей.