На ВДНХ стартовал фестиваль робототехнических проектов "Цепная реакция"

Новейшие разработки от талантливой российской молодёжи. На ВДНХ стартовал первый фестиваль робототехнических проектов "Цепная реакция". Он приурочен к годовщине открытия музея АТОМ.

Свои уникальные изобретения представили 20 команд, в которых состоят школьники с 9 по 11 классы. Среди ярких разработок - медицинский робот, способный взять на себя часть обязанностей медсестёр, дроид-компаньон, который будет напоминать о приёме лекарств, а также аппарат, оценивающий качество воздуха, робот для сортировки мусора и целая логистическая система, способная перемещать грузы по стенам и потолку.