На московских вокзалах возобновили работу мобильные пункты обогрева

Сегодняшний день может стать самым дождливым за всю историю метеонаблюдений. Последний раз 1 ноября так много дождей было в Москве в 1981 году. Тогда выпало 17,3 миллиметра осадков.

А сегодня до конца дня в столице ожидается сразу 28 миллиметров и это 54 процента от всей ноябрьской нормы. К тому же, в городе очень ветрено. Местами порывы до 22 метров в секунду.

В связи с ухудшением погоды в Москве сразу на пяти вокзалах возобновляют работу мобильные пункты обогрева. Это отапливаемые микроавтобусы, где каждый, кто попал в трудную жизненную ситуацию, может выпить горячего чая, получить чистую одежду.

Также специалисты помогут восстановить документы или вернуться домой. Автобусы будут приезжать на Ярославский, Курский, Павелецкий, Белорусский и Киевский вокзалы каждый вечер в 8 часов и будут там стоять до 8 утра. Найти их легко.

"Машины обклеены - "Социальный патруль", на вокзалах все дежурные, полицейские знают, где мы стоим, всегда могут подсказать людям, куда пройти, ну а также работает сарафанное радио, люди ходят, видят. Мобильные пункты обогрева являются первой ступенью для людей вернуться к нормальной жизни", - рассказал Владислав Боровенко, специалист отделения мобильных бригад "Социальный патруль" Центра социальной адаптации имени Е.П. Глинки.