В Москве открыли памятник генерал-губернатору Сергею Александровичу и его супруге

В пятницу в небольшом сквере рядом со станицей метро "Третьяковская" открыли памятник московскому генерал-губернатору Сергею Александровичу и его супруге Елизавете Фёдоровне. Инициатором возведения монумента выступили мэр Москвы Сергей Собянин и Фонд "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество".

Церемонию открытия приурочили к 160-й годовщине со дня рождения Елизаветы Федоровны. Скульптурная композиция представляет собой великокняжескую чету в день их бракосочетания в 1884 году. Елизавета Фёдоровна представлена в свадебном наряде, а Сергей Александрович облачён в мундир лейб-гвардии Преображенского полка.

Также постамент включает детали дворцового убранства, фрагменты ступеней и ковровой дорожки. Позади бронзовых фигур гранитные стелы с рельефами святых. Памятник будет заметен даже в тёмное время суток благодаря архитектурно-художественной подсветке.